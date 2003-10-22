Нарізка ігрового відео з монтажем

ЗА ТАКИЕ КРУТКИ ОБЫЧНО БАНЯТ (но меня или разработчиков?) | СИМП НАХИДЫ КРУТИТ ЛЮБИМОГО АРХОНТА - YouTube

Нарізка ігрового відео для YouTube.

Особливо я пишаюся першими 30 секундами відео (хоча й далі там теж є багато монтажу).