Нарізка ігрового відео з монтажем
Видеомонтаж
Добавлена2 просмотра
2 месяца назад
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Нарізка ігрового відео для YouTube.
Особливо я пишаюся першими 30 секундами відео (хоча й далі там теж є багато монтажу).