Навыки работы в Sony / Magix Vegas Pro

Работаю в Vegas Pro около 6 лет, работал в версиях 13, 14 и 15. На данный момент работаю в 16 версии на многоядерном компьютере, что сокращает сроки выполнения работы. Хорошая работа со склейками материалов, работа с аудио, видео в плане звука и эффектов (различные переходы, эффекты (как от Vegas'a, так и от Sapphire) и текстом. Всегда уделяю время мелочам и подхожу ответственно к работе в монтаже. Подстроюсь или хотя бы постараюсь подстроиться под любые ТЗ. Небольшой пример моей работы можете увидеть по ссылке с видеохостинга. Также, если потребуется, то имеется профессиональный микрофон и отличная камера, если потребуется что-то записать. В этой работе присутствует многочисленная работа со звуком и фотошопом.