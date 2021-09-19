Обработка съёмок | Преображение

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тотальное преображение видеоСоздаю стильные шедевры из обычных видео, снятых на ваш смартфон в путешествии / фотосессии / событии
Моя задача: чтобы ваше видео смотрели с наслаждением и пересматривали
✔️ Работаю с многочасовым материалом, тщательно отсматриваю и вычленяю нужное
✔️ Подбираю удачную и атмосферную музыку
✔️ Создаю видеоклип длительности и формата, подходящей для вашей конкретной площадки (YouTube, Instagram, VK, TikTok и т.д.)
✔️ Монтирую в стиле Match Cut (изящные прямые склейки без вычурных эффектов)
✔️ Добавляю уместные переходы и эффекты (в том числе, рисованные и мультипликационные элементы)