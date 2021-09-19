Обработка съёмок | Преображение

Тотальное преображение видео

Создаю стильные шедевры из обычных видео, снятых на ваш смартфон в путешествии / фотосессии / событии

Моя задача: чтобы ваше видео смотрели с наслаждением и пересматривали

✔️ Работаю с многочасовым материалом, тщательно отсматриваю и вычленяю нужное

✔️ Подбираю удачную и атмосферную музыку

✔️ Создаю видеоклип длительности и формата, подходящей для вашей конкретной площадки (YouTube, Instagram, VK, TikTok и т.д.)

✔️ Монтирую в стиле Match Cut (изящные прямые склейки без вычурных эффектов)

✔️ Добавляю уместные переходы и эффекты (в том числе, рисованные и мультипликационные элементы)