Постобработка Ваших видео

Выполняю постобработку Ваших видео, а именно: 1. Монтаж - отбор материала, нарезка, склейка, монтажные переходы, сведение звука и видео; 2. Визуальные эффекты (VFX процесс) - добавление сторонних элементов, созданных на ПК в Ваше видео; 3. Моушен дизайн - процесс создания анимаций из статичных объектов. Работаю в программах: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop. Выполняю заказы по постобработке для YouTube каналов, Instagram, сайтов, Вконтакте, Одноклассники, Тревл видео.