Повноцінний ігровий відеоролик на YouTube

да, я попытался из СИНЬ ЯНЬ сделать ЩИТОВИКА под ЛИНИ, и вот, что у меня получилось | Genshin Impact - YouTube

Все у відео було зроблено особисто мною: сценарій, озвучка, монтаж та ін. Гарний приклад усього одразу в одному місці (відео російською, але я також вільно спілкуюся українською та не маю з цим ніяких проблем).