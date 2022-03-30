Примеры работ

Что я умею делать: вырезать видео объединить видео добавление эффектов добавление заголовков добавление стокового видео создание слайд-шоу добавление фоновой музыки. субтитры удалить текст Добавление логотипов Документальные фильмы.

Заказчица хотела порадовать свою дочку и оформить победу в видео. И ещё одно условие, что это главное достижение за 2021 год, к тому же перед самым Новым годом. Работать с таким проектом было очень интересно, мне нравятся те, кто ставить перед собой цели и добиватся их.

Также интересный проект: телекоммуникационная компания "Мирател", которая предоставляет интернет. Хотелось подчеркнуть, что компания предоставляет качественный интернет и качественное обслуживание своих клиентов.

Заказчице понравился ролик про достижения успехов своей дочки. Поскольку заказчица занимается бисером и эполетами, то следующий заказ был на предоставления её услуг. Работы у заказчицы очень интересные, и я с удовольствием выполнила новый ролик.

Очень понравилось работать с заказчицей, которая делала ролик про Горную Шорию, на конкурс, и сама читала стихотворение про Шорию на шорском. Хотелось подчеркнуть красоту Шории, и донести это до зрителя.

Напишите мне, и я скоро свяжусь с Вами Спасибо,

Наталия