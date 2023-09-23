Промо ролик для приложения на Google Play
Видеомонтаж
Добавлена2 просмотра
3 месяца назад
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Моя работа:
-анимирование лого
-VFX (эффекты)
-Саунд дизайн
-Видео монтаж
-Титры (добавление текста)
-Професиональная озвучка с помощью ИИ.
В работу входит видеоролик на 30 сек. + АНИМИРОВАНИЕ ЛОГО.