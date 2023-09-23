Промо ролик для приложения на Google Play

Моя работа:

-анимирование лого

-VFX (эффекты)

-Саунд дизайн

-Видео монтаж

-Титры (добавление текста)

-Професиональная озвучка с помощью ИИ.

В работу входит видеоролик на 30 сек. + АНИМИРОВАНИЕ ЛОГО.