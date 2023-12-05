Разговорное видео

Видеомонтаж
Добавлена
19 дней назад
2 просмотра
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Видео было снята на телефон, а звук записан на игровую гарнитуру.

Мной проделанная работа:

-Улучшение качества видео
-Цветокоррекция

-Добавление маски

-Обработка голоса
-Все видео/фото вставки и их анимацию делал сам

-Добавление звуков
-Выбор и добавление музыки

Стоимость заказа подобно этому примеру - 5000