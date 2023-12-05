Разговорное видео
Видеомонтаж
Добавлена2 просмотра
19 дней назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Видео было снята на телефон, а звук записан на игровую гарнитуру.
Мной проделанная работа:
-Улучшение качества видео
-Цветокоррекция
-Добавление маски
-Обработка голоса
-Все видео/фото вставки и их анимацию делал сам
-Добавление звуков
-Выбор и добавление музыки
Стоимость заказа подобно этому примеру - 5000