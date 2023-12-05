Разговорное видео

Видео было снята на телефон, а звук записан на игровую гарнитуру.

Мной проделанная работа:

-Улучшение качества видео

-Цветокоррекция

-Добавление маски

-Обработка голоса

-Все видео/фото вставки и их анимацию делал сам

-Добавление звуков

-Выбор и добавление музыки



Стоимость заказа подобно этому примеру - 5000