Рекламный ролик для университета.

Данный ролик был смонтирован в рамках экзаменационного задания. Сценарий и съёмка были созданы мной с моими одногруппниками. Монтажом занимался я.

Задачи: Смонтировать и озвучить видео. Кроме этого добавить музыку и звуковые эффекты.

Срок выполнения: 24-28 часов.

Оценка: высший балл.