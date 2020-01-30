Рекламный ролик для университета.

Добавлена
4 года назад
81 просмотр
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Данный ролик был смонтирован в рамках экзаменационного задания. Сценарий и съёмка были созданы мной с моими одногруппниками.  Монтажом занимался я.

Задачи: Смонтировать и озвучить видео. Кроме этого добавить музыку и звуковые эффекты.

Срок выполнения: 24-28 часов.

Оценка: высший балл.