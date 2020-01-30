Рекламный ролик для университета.

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Данный ролик был смонтирован в рамках экзаменационного задания. Сценарий и съёмка были созданы мной с моими одногруппниками. Монтажом занимался я.
Задачи: Смонтировать и озвучить видео. Кроме этого добавить музыку и звуковые эффекты.
Срок выполнения: 24-28 часов.
Оценка: высший балл.