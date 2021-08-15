Рекламное видео | Промо-ролик

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Создаю динамичные промо-ролики✔️ Пишу продающий сценарий, формулирую ваши усиливающие позиции
✔️ Заказываю дикторскую озвучку, занимаюсь её обработкой
✔️ Нахожу подходящие футажи
✔️ Монтирую в различных форматах (горизонтальное видео 16:9, вертикальное 9:16, квадратное 1:1)
✔️ Работаю в программах: Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro