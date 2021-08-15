Рекламное видео | Промо-ролик

Добавлена
2 года назад
101 просмотр
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Создаю динамичные промо-ролики

✔️ Пишу продающий сценарий, формулирую ваши усиливающие позиции

✔️ Заказываю дикторскую озвучку, занимаюсь её обработкой

✔️ Нахожу подходящие футажи

✔️ Монтирую в различных форматах (горизонтальное видео 16:9, вертикальное 9:16, квадратное 1:1)

✔️ Работаю в программах: Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro