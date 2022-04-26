Режиссёр видеомонтажа

Здравствуйте! Занимаюсь видеомонтажем почти 6 лет.
Работал режиссёром видеомонтажа в составе съёмочной группы,
которая снимала музыкальные клипы для артистов разной степени известности.
Монтировал музыкальные клипы для своего канала
YouTube и создавал разные короткие видео
развлекательного характера.
Монтировал мини-блоги.
Монтировал длинные свадебные фильмы до 30 минут.
Монтировал спортивные видео по пинг-понгу.
Примеры работ:
https://www.youtube.com/watch?v=IVSUbturCEs
Все работы на этом канале:
https://www.youtube.com/channel/UCKySGJIs0J3pvxJOGVHFW7g
Оформление под блог:
https://www.youtube.com/watch?v=L8bg_UoVlIs&t=1s
Свадебные фильмы не в онлайн. Могу прислать отдельно.