Режиссёр видеомонтажа

Здравствуйте! Занимаюсь видеомонтажем почти 6 лет.

Работал режиссёром видеомонтажа в составе съёмочной группы,

которая снимала музыкальные клипы для артистов разной степени известности.

Монтировал музыкальные клипы для своего канала

YouTube и создавал разные короткие видео

развлекательного характера.

Монтировал мини-блоги.

Монтировал длинные свадебные фильмы до 30 минут.

Монтировал спортивные видео по пинг-понгу.

Примеры работ:

https://www.youtube.com/watch?v=IVSUbturCEs

Все работы на этом канале:

https://www.youtube.com/channel/UCKySGJIs0J3pvxJOGVHFW7g

Оформление под блог:

https://www.youtube.com/watch?v=L8bg_UoVlIs&t=1s

Свадебные фильмы не в онлайн. Могу прислать отдельно.