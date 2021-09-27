С днём рождения, Лерочка

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Привет! Это слайд - шоу поздравление создано ко дню рождения девочки по шаблону After Effect с корректировкой цветовой гаммы, анимации. Фотографии использованы из семейного архива.
Таким образом можно оформить не только поздравления, но и оживить семейный архив, запечатлеть ценные семейные события, памятные даты.
При заказе таких видеороликов предложу 2-3 образца шаблона, после чего Вы предоставите свои фото, видеоматериалы, которые хотите увековечить. При необходимости и Вашему желанию добавлю подходящие стоковые материалы.
Лично для Вас создам уникальное видео.