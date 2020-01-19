Sambaloween

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заказчик: школа самбы Raccoon Batucada.
Задачи: монтаж, цветокоррекция, чистка, сведение и нормализация звука.
Решения: выступление продолжительностью 1.5 часа ужал в 13 минут, оставив только самое динамичное, склейки и звук сводил с целью создания впечатления беспрерывного выступления.