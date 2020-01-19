Sambaloween

Добавлена
4 года назад
37 просмотров
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Заказчик: школа самбы Raccoon Batucada.

Задачи: монтаж, цветокоррекция, чистка, сведение и нормализация звука.

Решения: выступление продолжительностью 1.5 часа ужал в 13 минут, оставив только самое динамичное, склейки и звук сводил с целью создания впечатления  беспрерывного выступления.