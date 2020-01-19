Sambaloween

Заказчик: школа самбы Raccoon Batucada.

Задачи: монтаж, цветокоррекция, чистка, сведение и нормализация звука.

Решения: выступление продолжительностью 1.5 часа ужал в 13 минут, оставив только самое динамичное, склейки и звук сводил с целью создания впечатления беспрерывного выступления.