Сделаю монтаж и обработку вашего видео на различну

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделаю монтаж и обработку вашего видео на различную тематику:
- Работаю на совесть, делаем видеоролик до конечного результата ( пока вас все не устроит )
1) Рекламный видеоролик вашего товара или компании!
2) Видеоролик для youtube !
3) Мероприятия (дни рождения, свадьбы, выпускные, первое сентября, выписка из роддома, и т. д)!
4. Семейные видео!
5. Музыкальные клипы!
6. Разработка заставки (интро). !
Нужно для заказа:
Нужно для заказа:
1. Отправить исходные видео
2. Описать что вы хотите видеть в конечном итоге
3. Отправить тз ( если оно имеется )!