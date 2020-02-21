Сделаю монтаж и обработку вашего видео на различну

Сделаю монтаж и обработку вашего видео на различную тематику:

- Работаю на совесть, делаем видеоролик до конечного результата ( пока вас все не устроит )

1) Рекламный видеоролик вашего товара или компании!

2) Видеоролик для youtube !

3) Мероприятия (дни рождения, свадьбы, выпускные, первое сентября, выписка из роддома, и т. д)!

4. Семейные видео!

5. Музыкальные клипы!

6. Разработка заставки (интро). !

Нужно для заказа:

Нужно для заказа:

1. Отправить исходные видео

2. Описать что вы хотите видеть в конечном итоге

3. Отправить тз ( если оно имеется )!