Season's Greetings

Добавлена
4 года назад
28 просмотров
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Заказчик: международное digital-агентство Dizzain.com.

Задачи: проработка сценария, съёмка, режиссура, монтаж, цветокоррекция, чистка, подбор и сведение музыки, анимация текста, спецэффекты. Ролик должен быть не более 1 минуты для публикации в Instagram.

Результат: видео размещено в Instagram и youtube каналах агентства.