Season's Greetings

Заказчик: международное digital-агентство Dizzain.com.

Задачи: проработка сценария, съёмка, режиссура, монтаж, цветокоррекция, чистка, подбор и сведение музыки, анимация текста, спецэффекты. Ролик должен быть не более 1 минуты для публикации в Instagram.

Результат: видео размещено в Instagram и youtube каналах агентства.