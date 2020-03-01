Съемка и монтаж видео к спектаклю "Дом на границе"

Добавлена
4 года назад
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Сценарий и план съемок расписал режиссер спектакля.

Ребята актеры подготовили весь реквизит и костюмы, расставили сцены перед съемками.

Мне оставалось лишь расставить свет, все сцены заснять, а потом смонтировать и сделать чб.

За один день все отсняли и за три я смонтировала готовый ролик.

Видео использовали непосредственно в самом спектакле и он даже какую-то премию выиграл на каком-то фестивале. 