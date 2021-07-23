Шоурил для творческого портфолио

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Я люблю смотреть шоурилы.
Не пытайтесь искать какой-либо смысл в них, хотя если постараться, то можно и сюжет, и смысл вложить и круто показать.
Это монтаж наиболее интересных кадров: путешествие, этапы творческой работы фотографа, режиссера, фильма - это уже трейлер. Все, что заставляет взгляд остановиться и досмотреть, а ещё лучше пересмотреть.
Шоурил для фотографа или для портфолио любой творческой личности по шаблону как в этом видео - 1500₽
Уникальный шоурил - 3000Р/мин
⏳ Обычно длительность шоурила составляет 2-3 минуты
Видео файлы должны быть отличного качества
‼️Наиболее яркие моменты демонстрируются в начале и в конце ролика