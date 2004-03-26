Смонтирую для вас видео

Я профессионально занимаюсь видеомонтажом уже два года, за это время набрав значительный опыт в этой сфере. Моя способность быстро осваивать новые техники в работе способствовала моему постоянному развитию. Я не проходил никаких курсов, самостоятельно осваивался и учился, работая с блогером, у которого 1,5 миллиона подписчиков.

У меня есть опыт в следующих навыках:

- Написание новостных статей

- Создание оригинальных статей

- Написание сценариев для видео

- Владение русским языком на родном уровне

- Владение английским языком на уровне B1

- Владение программами Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro, Vegas PRO и DaVinci Resolve

- Владение программой Blender