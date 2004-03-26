Смонтирую для вас видео
Видеомонтаж
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Я профессионально занимаюсь видеомонтажом уже два года, за это время набрав значительный опыт в этой сфере. Моя способность быстро осваивать новые техники в работе способствовала моему постоянному развитию. Я не проходил никаких курсов, самостоятельно осваивался и учился, работая с блогером, у которого 1,5 миллиона подписчиков.
У меня есть опыт в следующих навыках:
- Написание новостных статей
- Создание оригинальных статей
- Написание сценариев для видео
- Владение русским языком на родном уровне
- Владение английским языком на уровне B1
- Владение программами Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro, Vegas PRO и DaVinci Resolve
- Владение программой Blender