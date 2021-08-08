Студенческая работа. Съемка/монтаж

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С 2012 - 2014 занимался любительской видеосъемкой.
С 2015 - 2020 работал видеоографом в документалистике. Снимал и монтировал видеосюжеты. Снимал в студиях, работал со светом и звуком.
С 2020 снимаю коммерцию: обзоры, подкасты, интервью, игровые фильмы.
Имею опыт постпродакшна выше перечисленного.
Взялся бы за работу режиссером (инженером) монтажа для ютьюб канала.
Пишите, рассмотрю любые предложения.