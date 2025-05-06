Тьма пробуждается. Мир рушится. И всё это в моём трейлере.

Что, если апокалипсис начнётся не с вируса, а с древнего ритуала?

Я собрал атмосферу ужаса, отчаяния и мистики в одном напряжённом трейлере, где зомби и тьма идут рука об руку.

🔥 Что сделал:

— Придумал идею и выстроил сюжетную линию

— Подобрал кадры, которые кричат: «Беги!»

— Смонтировал динамично и рвано, чтобы держало в напряжении

— Добавил звук, от которого мурашки бегут (и не только от холода)

— Всё это — в CapCut, только креатив и немного мрака