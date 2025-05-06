Тьма пробуждается. Мир рушится. И всё это в моём трейлере.
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7 дней назад
Что, если апокалипсис начнётся не с вируса, а с древнего ритуала?
Я собрал атмосферу ужаса, отчаяния и мистики в одном напряжённом трейлере, где зомби и тьма идут рука об руку.
🔥 Что сделал:
— Придумал идею и выстроил сюжетную линию
— Подобрал кадры, которые кричат: «Беги!»
— Смонтировал динамично и рвано, чтобы держало в напряжении
— Добавил звук, от которого мурашки бегут (и не только от холода)
— Всё это — в CapCut, только креатив и немного мрака