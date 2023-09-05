Трейлер портфолио
Видеомонтаж
Добавлена4 просмотра
4 месяца назад
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Основная направленность моушн дизайн, VFX эффекты, видеоблоги
Также обрабатываю обложки, фото и превью.
Владею программами: After effects, Premier pro.
Есть игровой компьютер для записи видео геймплея современных игр.