Турнир. Золотая шайба

Привет! Вы смотрите промо-ролик на event- детский хоккейный турнир. Видео создано в проекте Evanto. Скорректирована цветовая гамма и некоторые спецэффекты.

При создании использовались качественные стоковые материалы, выполнена профессиональная озвучка.

Promo-video for the event познакомит зрителей с предстоящим мероприятием или акцией, привлечёт внимание целевой аудитории.

При заказе промо-ролика предложу 2-3 референса по вашей теме. При взаимной договорённости обсудим сроки и приемлемую стоимость работы. Возможна 1 бесплатная доработка.