Меня зовут Елена, я видеограф. Живу на Бали. Создаю видеоконтент для блогеров для соц.сетей (reels, stories) и ютуб канал. Сейчас принимаю заказы на удаленный видеомонтаж. Сделаю качественный монтаж в профессиональной программе Final Cut Pro, нарезка видео, подбор лицензионной музыки, субтитры и разные эффекты при желании клиента.

Стоимость работы зависит от сложности желаемого результата. Примерная стоимость 10$ за ролик до минуты.

Так же с клиентами создаем сложные и трендовые видеоэффекты для TikTok. Подробно объясняю онлайн как нужно снять видео, так что бы мы могли сделать определенный видеоэффект.

Ссылки на видео. These are short videos https://www.instagram.com/reel/CUe3HnuFEpA/?utm_medium=copy_linkhttps://www.instagram.com/tv/CJlKRyZgKNA/?utm_medium=copy_linkhttps://www.instagram.com/reel/CXAqncFF7oW/?utm_medium=copy_linkhttps://www.instagram.com/reel/CS1l43FlgVi/?utm_medium=copy_linkhttps://www.instagram.com/reel/CSjjMrpFpVf/?utm_medium=copy_linkhttps://www.instagram.com/reel/CSd9wU4lBa9/?utm_medium=copy_linkhttps://www.instagram.com/reel/CSQ726kFagD/?utm_medium=copy_linkhttps://www.instagram.com/reel/CSOY_H5lnNA/?utm_medium=copy_linkhttps://www.instagram.com/p/CKdmDqggyxR/?utm_medium=copy_linkhttps://www.instagram.com/p/CJGTaBNH2lk/?utm_medium=copy_linkhttps://www.instagram.com/reel/CXAqncFF7oW/?utm_medium=copy_linkThese are long videos for YouTube https://youtu.be/2p9wVrbFdE0https://drive.google.com/file/d/1lpkuSUunrdUx51Rv6gCJGifxp4P2fGa1/view?usp=sharinghttps://youtu.be/5cvIefpW0BMhttps://youtu.be/q7ESaXerFH8https://youtu.be/mIT84hYNj6Qhttps://youtu.be/dYfXHI09xdMhttps://youtu.be/5ehWAOMAJm4https://youtu.be/3M7F7NxL0wwhttps://drive.google.com/file/d/1-2-O92RCEak6PzsmIrk0QuF7wOCkqO63/view?usp=sharing