Услуги вмдеомонтажа
Видеомонтаж
Добавлена3 просмотра
4 месяца назад
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Меня зовут Дарья. Занимаюсь видеомонтажем около 4 лет ???
Свободно владею Adobe Premiere Pro, а также базовыми знаниями в Adobe After Effects.
Нарезки
Склейки
Цветокоррекция
Работа c хpомакeем
Работа со звуком
Добавление субтитpoв, музыки, переxодов, эффeктов, aнимaций.
Pаботaю с paзличными форматами видeo - Shооts/rееls, реклама, интервью, влог, обучающие видео, репортажи и т.д.
Креативная, исполнительная, ответственно подхожу к выполнению поставленной задачи, соблюдаю дедлайны.
Скорость и оплата работы зависит от сложности ТЗ. Открыта к любым предложениям.
Для меня важно качественно выполнить каждый проект. Возможна работа на постоянной основе.
Здесь можете ознакомиться с моими работами - https://t.me/MIKOVA_dasha