Відеомейкер Монтаж відео Зйомки відео Рекламне відео Кліпи

Доброго дня.



Я - Нікіта, монтажер відео для ваших соціальних мереж.



Що входить до моїх послуг:



- Монтаж відео



- Кліпі



- Рекламне відео для інстаграма/Тік Току



- Зйомки відео



З питань попередніх робіт (Кейсів) пишить в особисті повідомлення.



Підхід до кожного клієнта різний, залежучи від послуги і ніші. Тому чекаю вас в особистих повідомленнях для уточнення інформації.

Instargam та телеграм: Golub_offi. Або за номером +380638629360