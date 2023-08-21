Відеомейкер Монтаж відео Зйомки відео Рекламне відео Кліпи
Видеомонтаж
Добавлена1 просмотр
4 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня.
Я - Нікіта, монтажер відео для ваших соціальних мереж.
Що входить до моїх послуг:
- Монтаж відео
- Кліпі
- Рекламне відео для інстаграма/Тік Току
- Зйомки відео
З питань попередніх робіт (Кейсів) пишить в особисті повідомлення.
Підхід до кожного клієнта різний, залежучи від послуги і ніші. Тому чекаю вас в особистих повідомленнях для уточнення інформації.
Instargam та телеграм: Golub_offi. Або за номером +380638629360