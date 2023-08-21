Відеомейкер Монтаж відео Зйомки відео Рекламне відео Кліпи

Видеомонтаж
Добавлена
4 месяца назад
1 просмотр
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Доброго дня.

Я - Нікіта, монтажер відео для ваших соціальних мереж.

Що входить до моїх послуг:

- Монтаж відео

- Кліпі

- Рекламне відео для інстаграма/Тік Току

- Зйомки відео

З питань попередніх робіт (Кейсів) пишить в особисті повідомлення.

Підхід до кожного клієнта різний, залежучи від послуги і ніші. Тому чекаю вас в особистих повідомленнях для уточнення інформації.

Instargam та телеграм: Golub_offi. Або за номером +380638629360