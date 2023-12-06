Весёлое игровое видео

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Монтаж данного видео был сделан полностью мной
Работа проделанная в видео:
-Написание сценария
-Нарезка моментов
- Редактирование большинства вставок
-Цветокоррекция
-Добавление и анимирование субтитров
-Добавление и анимирование видео/фото вставок
-Работа с масками
-Добавление звуков для создании динамики
-Добавление фоновых звуков
-Добавление переходов
-Добавление фоновой музыки
Данная работа стоила 10 000 рублей