Весёлое игровое видео

Монтаж данного видео был сделан полностью мной



Работа проделанная в видео:



-Написание сценария

-Нарезка моментов

- Редактирование большинства вставок

-Цветокоррекция

-Добавление и анимирование субтитров

-Добавление и анимирование видео/фото вставок

-Работа с масками

-Добавление звуков для создании динамики

-Добавление фоновых звуков

-Добавление переходов

-Добавление фоновой музыки



Данная работа стоила 10 000 рублей