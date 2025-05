Відео 71 хвилина\ Video 71 min

UA:

Проходження гри S.T.A.L.K.E.R. 2, на моєму каналі. У відео вирізані всі не потрібні моменти додані звукові ефекти, переходи, стікери, тощо. Вихідне відео - 110 хвилин.

RU:

Прохождение игры S.T.A.L.K.E.R. 2, на моем канале. В видео вырезаны все не нужные моменты, добавлены звуковые эффекты, переходы, стикеры и т.д. Выходное видео – 110 минут.



EN:

Passing the game S.T.A.L.K.E.R. 2, on my channel. In the video, all unnecessary moments are cut out, sound effects, transitions, stickers, etc. are added. Output video - 110 minutes.