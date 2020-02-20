Видео для детского канала

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Premiere Pro, DaVinci Resolve, After Effects, REAPER, Photoshop, Illustrator

Авторские оригинальные футажи, полная цветокоррекция, sound дизайн

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