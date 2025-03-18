Видео поздравление с Днём рождения мультфильм Мадагаскар

Интерактивное видео поздравление с Днем рождения для вашего ребенка от героев мультфильма будет прекрасным дополнением к подаркам!

В ролике именинник увидит свое фото и услышит свое имя, и возраст а весёлая команда мультфильма поздравит его с днем рождения!

формат FullHD, MP4, длительность ролика 1:38

https://vimeo.com/1025642733

Для выполнения заказа от Вас необходимо:

1. Имя именинника и возраст

2. две фотографии именинника.

Внимание: Поздравление сделано на шаблоне, поэтому доступно как в приведенном примере, за исключением изменения имени и фотографии ребёнка.

P.S. в связи с редким посещением данного ресурса убедительная просьба оставлять заявки в личных сообщениях (чате) для предварительного обсуждения изготовления роликов!