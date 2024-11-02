Видео поздравление с Днём рождения мультфильм Щенячий патруль
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6 месяцев назад
Интерактивное видео поздравление с Днем рождения для вашего ребенка от героев мультфильма будет прекрасным дополнением к подаркам!
В ролике именинник увидит свое фото и услышит свое имя, и возраст а Райдер поздравит его с днем рождения!
формат FullHD, MP4, длительность ролика 1:25
Для выполнения заказа от Вас необходимо:
1. Имя именинника и возраст
2. 4 фотографии именинника.
Внимание: Поздравление сделано на шаблоне, поэтому доступно как в приведенном примере, за исключением изменения имени и фотографии ребёнка.
P.S. в связи с редким посещением данного ресурса убедительная просьба оставлять заявки в личных сообщениях (чате) для предварительного обсуждения изготовления роликов!