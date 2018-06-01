Видео приглашение на мероприятие

"MOOD" Hip-hop | House | Trap | EDM.

01.06.2018 | 23:30 | ЛесVillaст.м. Невский проспект.

ул. Казанская, 7Д.

Правила входа:

По репосту 100

Без репоста 300

Репосты сделанные после начала вечеринки недействительны.

Также рандомные 10 человек репостнувших запись и подписавшихся на "MOOD" смогут бесплатно попасть на мероприятие, результат конкурса скажем за день.

FC/DC

18+