Видео приглашение на мероприятие

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
"MOOD" Hip-hop | House | Trap | EDM.
01.06.2018 | 23:30 | ЛесVillaст.м. Невский проспект.
ул. Казанская, 7Д.
Правила входа:
По репосту 100
Без репоста 300
Репосты сделанные после начала вечеринки недействительны.
Также рандомные 10 человек репостнувших запись и подписавшихся на "MOOD" смогут бесплатно попасть на мероприятие, результат конкурса скажем за день.
FC/DC
18+