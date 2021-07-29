Video_workshop

Здравствуйте! Добро пожаловать на мою страничку

Меня зовут Максим.

На данный момент, я прохожу дополнительное обучение в онлайн школе Алексея Радонец. Каждый день развиваю свои навыки.

На моем опыте:

- Семейные ролики слайд-шоу формата

- Рекламные ролики для магазинов

- Заставки с логотипом

- Деловые видеопрезентации

- Видеоролики для instagram