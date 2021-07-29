Video_workshop

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Здравствуйте! Добро пожаловать на мою страничку
Меня зовут Максим.
На данный момент, я прохожу дополнительное обучение в онлайн школе Алексея Радонец. Каждый день развиваю свои навыки.
На моем опыте:
- Семейные ролики слайд-шоу формата
- Рекламные ролики для магазинов
- Заставки с логотипом
- Деловые видеопрезентации
- Видеоролики для instagram