Video_workshop

Добавлена
2 года назад
30 просмотров
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Здравствуйте! Добро пожаловать на мою страничку

Меня зовут Максим.

На данный момент, я прохожу дополнительное обучение в онлайн школе Алексея Радонец. Каждый день развиваю свои навыки.

На моем опыте:

- Семейные ролики слайд-шоу формата

- Рекламные ролики для магазинов

- Заставки с логотипом

- Деловые видеопрезентации

- Видеоролики для instagram