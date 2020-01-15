Видеомонтаж

Монтирую видео, пишу сценарий и занимаюсь режессурой. Также могу сделать для Вас цветокорекцию оброботку звука для Вашего ролика. Принимаю все пожелания и все замечания, готов сделать для вас видеоролик качественно и оперативно. Владею такими программами для монтажа: Adobe Premier Pro, Adobe After Effect, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Ниже часть моих работ, к сожалению, большинство моих работ являлись частными и ограничены к просмотру.