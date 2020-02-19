Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Я крайне заинтересован в том, чтобы выполнить ваш заказ и выполнить его в своём, неповторимом стиле!
Далее будут приведены основные сферы в которых я разбираюсь и могу выполнить ваш заказ качественно (приведены не все )
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Дизайн: Я могу сделать качественный логотип вашей фирме/бренду/компании и т.д.;
Оформление: Вы можете заказать оформление вашего профиля в соц. сетях и т.д;
Видеомонтаж: Лучший из моих навыков. Если вы заказываете у меня монтаж вашего ролика, то можете не беспокоится.