Видеомонтаж

- Здравствуйте, здесь я напишу почему мне можно доверить ваше видео:). Работаю с Sony Vegas Pro 13, Kine Master, Power Director и нечего Adobe After Effects. С вегасом примерно лет 4, мастер и директор лет 2, афтер еффект недавно. Делал я в основном RYTP :) у меня был другой канал, но его заблокали из-за страйков. Все эти работы которые я прикрепил снизу были сделаны по фану:)