Видеомонтаж

Смонтирую видео для YouTube на заказ.

1) Клип

2) Обзоры и распаковки

3) Лайфхаки

4) Монтаж игр

5 )Мувик

6) Влоги

И многое другое

Монтаж и обработка (нарезка, склейка, переходы, наложение музыки) вашего фото и видео материала, согласно техническому заданию.

видео в портфолио покажет Вам мои навыки.

Могу:

- монтаж видео по техническому заданию заказчика (добавление фото, музыки, текста, субтитров, картинок, мемов, работа с хромакеем, красивые переходов из кадра в кадр)

- работа с аудио файлами (подгонка и подборка трека под видео)

- цветокоррекция