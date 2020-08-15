Видеомонтаж

Смонтирую видео для YouTube на заказ.
1) Клип
2) Обзоры и распаковки
3) Лайфхаки
4) Монтаж игр
5 )Мувик
6) Влоги
И многое другое
Монтаж и обработка (нарезка, склейка, переходы, наложение музыки) вашего фото и видео материала, согласно техническому заданию.
видео в портфолио покажет Вам мои навыки.
Могу:
- монтаж видео по техническому заданию заказчика (добавление фото, музыки, текста, субтитров, картинок, мемов, работа с хромакеем, красивые переходов из кадра в кадр)
- работа с аудио файлами (подгонка и подборка трека под видео)
- цветокоррекция