Видеомонтаж

добрый день монтирую видео , из готовых источников и могу создать видео ряд из бесплатных источников видео ряд примеры работ вы можете посмотреть ниже так же вы можете обратиться ко мне за оформлением превью или шапка канала для ютуб , видео монтаж в 4 К , 2К и 8 К , Различные работы в фотошопе , примеры будут позже чуть .