Видеомонтаж

Смонтирую видео любой длительности и качества, используя Ваш материалВы получаете:-Нарезка/Склейка-Стабилизация (насколько это возможно)-Текстовые надписи (в определенном месте, если нужно)-Добавление вашего логотипа/водяного знака-Добавление аудио или наоборот удаление (если нужно)

-Готовое видео в формате FulHD или HD (указать)-Красивые переходы/добавление эффектов/ускорить или замедлить какой-то момент(указать с какой сек)

-Цветокоррекция, сделать ч/б

Нужно для заказа:1. Материал (видео) ссылкой на любой файлообменник. 2. Фото, музыка, аудио, заставки (при необходимости)3. ТЗ-техническое задание, или максимально подробное описание конечного результата. Пишите, спрашивайте если нужно что-то уточнить