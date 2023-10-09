Видеомонтаж

Монтаж роликов разной сложности. Выполняю работу в Adobe Premiere Pro: обработка видео и звука, цветовая коррекция, наложение субтитров на разговорные ролики и прочее. Имею опыт работы с разным материалом.



Монтаж быстрого контента: TikTok, Shorts, Reals. Были сняты и смонтированы ролики для охранного агентства, детейлинг центра, множество слайд-шоу, видео поздравления. Имею опыт работы с агентством недвижимости. Во время четырёх месячного сотрудничества было смонтировано более 40 роликов разной сложности: ознакомительный контент с специалистами данной сферы, обзоры на квартиры, дома, ответы на актуальные вопросы о рынке во время военного положения, также был разработан дизайн для YouTube канала, и соответственно – роликов.



Сроки выполнения работы и цена договорная.