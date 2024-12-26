Видеомонтаж

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4 месяца назад
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  1. Монтаж видеороликов для социальных сетей

    • Короткие и динамичные видео для TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts.

    • Наложение музыки, субтитров и эффектов.

    • Оптимизация под форматы и требования платформ.

  2. Монтаж видеоблогов и контент для YouTube

    • Структурирование и нарезка материала.

    • Добавление графики, анимаций и переходов.

    • Цветокоррекция и обработка звука.

  3. Создание видеопрезентаций и промо-роликов

    • Презентации для бизнеса, учебных проектов или стартапов.

    • Эффектный монтаж с анимацией и текстовыми вставками.

    • Создание вовлекающего видеоконтента.

  4. Монтаж учебных и обучающих видео

    • Чистый и понятный монтаж.

    • Вставка слайдов, инфографики и пояснительных текстов.

    • Обработка звука для четкости и восприятия.

  5. Свадебное и праздничное видео

    • Создание эмоциональных и атмосферных роликов.

    • Подбор музыки и плавных переходов.

    • Устранение ненужных моментов и улучшение качества.

  6. Ретушь и доработка существующих видеоматериалов

    • Исправление ошибок в монтаже.

    • Цветокоррекция и улучшение качества изображения.

    • Добавление дополнительных эффектов и переходов.