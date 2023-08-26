Видеомонтаж, редактирование видео

Монтаж видео. Не съёмка на камеру, а монтаж. Работа выполняется в профессиональной программе adobe premiere pro. Монтаж видео любой длительности.



Предоставляемые услуги :



- Монтаж рекламных роликов из ваших материалов

- Монтаж видео презентаций

- Создание роликов для таргетированной рекламы в Инстаграм

- Клипы или видеопоздравления

- Монтаж видеоконтента для социальных сетей



Цена договорная, чем больше работа, тем больше цена.

Писать на Whatsapp по указанному номеру.

Если понадобится, могу предоставить ссылку на пример видео.