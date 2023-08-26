Видеомонтаж, редактирование видео
Видеомонтаж
Добавлена2 просмотра
4 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Монтаж видео. Не съёмка на камеру, а монтаж. Работа выполняется в профессиональной программе adobe premiere pro. Монтаж видео любой длительности.
Предоставляемые услуги :
- Монтаж рекламных роликов из ваших материалов
- Монтаж видео презентаций
- Создание роликов для таргетированной рекламы в Инстаграм
- Клипы или видеопоздравления
- Монтаж видеоконтента для социальных сетей
Цена договорная, чем больше работа, тем больше цена.
Писать на Whatsapp по указанному номеру.
Если понадобится, могу предоставить ссылку на пример видео.