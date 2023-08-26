Видеомонтаж, редактирование видео

Видеомонтаж
Добавлена
4 месяца назад
2 просмотра
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Монтаж видео. Не съёмка на камеру, а монтаж. Работа выполняется в профессиональной программе adobe premiere pro. Монтаж видео любой длительности.

Предоставляемые услуги :

- Монтаж рекламных роликов из ваших материалов
- Монтаж видео презентаций
- Создание роликов для таргетированной рекламы в Инстаграм
- Клипы или видеопоздравления
- Монтаж видеоконтента для социальных сетей

Цена договорная, чем больше работа, тем больше цена.
Писать на Whatsapp по указанному номеру.
Если понадобится, могу предоставить ссылку на пример видео.