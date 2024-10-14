Видеомонтаж в "After Effects" / Эдитинг

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7 месяцев назад
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Видеомонтаж и спецэффекты для контента

Предлагаю услуги видеомонтажа со спецэффектами для создания яркого и запоминающегося контента, подходящего для платформ Instagram, TikTok и YouTube Shorts. Все визуальные эффекты подбираю индивидуально под ваши задачи с использованием программы After Effects.

Готов создать уникальный стиль для вашего видео, который привлечет внимание аудитории и выделит ваш бренд. Работаю с каждым проектом лично.

Связаться со мной можно через Telegram для обсуждения деталей сотрудничества.