Видеомонтаж все приемы в одном Ролике #1

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Навыки были показаны в видеоролике, которые я буду использовать при монтаже вашего видео. Все примеры сделаны лично мной для моих заказов или специально для этого ролика.
Сам интерфейс сделан мной в программе After Effects.
Доп навыки:
- Нарезка видеоролики и отбор материалы
- Трекинг ( он был показан в создании инфографики)
- Анимация любых объектов
- Создание и анимация шейпов