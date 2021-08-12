Видеомонтаж все приемы в одном Ролике #1

Навыки были показаны в видеоролике, которые я буду использовать при монтаже вашего видео. Все примеры сделаны лично мной для моих заказов или специально для этого ролика.

Сам интерфейс сделан мной в программе After Effects.

Доп навыки:

- Нарезка видеоролики и отбор материалы

- Трекинг ( он был показан в создании инфографики)

- Анимация любых объектов

- Создание и анимация шейпов