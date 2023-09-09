Видеоотчёт с мероприятия в Кабаре-баре.
Видеомонтаж
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3 месяца назад
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Какое ТЗ было для видеоотчётов:
продолжительность 30 - 70 секунд
ролик состоит только из артистов, которые выступали в тот день (каждый из них должен был появиться на экране. Т.е. надо было найти момент, где каждый из актёров смотрелся гармонично в ролике)
желательное попадание в липсинг
подбор музыки
соответствие музыки и происходящему на экране
создание уместных переходов/анимаций
целостное восприятие конечного продукта
Пример работы:
https://vimeo.com/862670978?share=copy