Видеоотчёт с мероприятия в Кабаре-баре.

Видеомонтаж
Добавлена
3 месяца назад
2 просмотра
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Какое ТЗ было для видеоотчётов:

  • продолжительность 30 - 70 секунд

  • ролик состоит только из артистов, которые выступали в тот день (каждый из них должен был появиться на экране. Т.е. надо было найти момент, где каждый из актёров смотрелся гармонично в ролике)

  • желательное попадание в липсинг

  • подбор музыки

  • соответствие музыки и происходящему на экране

  • создание уместных переходов/анимаций

  • целостное восприятие конечного продукта

Пример работы:
https://vimeo.com/862670978?share=copy