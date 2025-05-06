Видеотрейлер к фильму ужасов / триллеру

Создан напряжённый и динамичный трейлер к фильму о тёмных силах и духах. Полностью реализовал проект от идеи до финального рендера:
— Разработал концепцию и сценарную структуру трейлера
— Подобрал видеоматериал, соответствующий тематике хоррора
— Смонтировал видео с использованием эффектов перехода и анимаций текста
— Создал звуковое оформление, усиливающее саспенс и эмоциональное напряжение
— Работа выполнена в приложении CapCut
Проект передаёт атмосферу тревоги и мистики, удерживает внимание зрителя от начала до конца