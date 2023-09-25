Все кейсы сразу

☀ Комплексное ведение рилс ☀

Пакет 1⃣

➡️ 1. Создание и монтаж рилс для вашего инстаграма. От идеи до реализации:

◦ обсудим все ваши предпочтения касательно рилс

◦ Анализ конкурентов и список тем для рилс. Я досконально изучу ваших конкурентов и подберу список актуальных тем для рилс под ваши цели для вашей ЦА

◦ подбор и согласование актуальных референсов рилс, чтобы вам нравились те рилс, которые мы с вами создадим

◦ прописывание сценариев для рилс, для понятной и быстрой съемки материала

◦ подбор шрифтов и оформления для рилс согласно вашему вкусу

◦ монтаж 10 рилс ( 3 правки готовых рилс в течении 48 часов после сдачи материала (далее каждая по 500 р))

◦ создание обложек для ваших рилс в едином стиле с вашим аккаунтом (3 правки обложек рилс (далее каждая по 500 р))

➡️ 2. Разработка и реализация 1 воронки ведущей к вашей цели будь это просто увеличение подписчиков или прокачка бренда или продажи

◦ 1 созвон (можно заменить на переписку в мессенджерах) для обсуджения цели испольвания рилс

◦ анализ воронок конкурентов, чтобы понимать как отстроится и что еще не используют конкуренты

◦ создание воронки под ваши ближайшие цели

◦ прописывание детального сценария для 1 закрепленных сториз в формате сторителлинга для сильного вовлечения зрителя (3 правки готового сценария в течении 48 часов после сдачи материала (далее каждая по 500 р))

? Бонус:

?консультация по распаковке, через рилс раскроем вашу уникальность и отстроимся от конкурентов

?консультация по созданию закрепленных сториз по сценарию, я подскажу как создать действительно вовлекающие сториз

? список аппаратуры для съемки видео

? методичка "Советы по съемке видео для сториз и рилс"

Пакет 2⃣

Всё тоже самое, что есть в первом пакете, только не 10, а 20 рилс и дополнительно:

➕ создание визуализации сетки, того как будут в ленте выглядеть новые рилсы

➕ В 2 раза больше сценариев для закрепленных сториз ( в итоге 2 разных закрепленных сториз с продуманной воронкой у вас в аккаунте)

➕ консультация и рекомендации по оформлению шапки профиля (созвон или переписка в чате)

Пакет 3⃣

Всё тоже самое, что в 1 и 2 пакете,только не 20, а 30 рилс и дополнительно:

➕ В 3 раза больше сценариев для закрепленных сториз ( в итоге 4 разных закрепленных сториз с продуманной воронкой у вас в аккаунте)

➕ консультация п о стратегии развития в зависимости от типа блога и ваших задач

➕ создание визуализации сетки, того как будут в ленте выглядеть новые рилсы

➕ настройка чат-бота на кодовые слова из рилс для быстрых продаж

Стоимость пакетов:

✅ Пакет 1 - 35 000 р (350 евро)

✅ Пакет 2 - 45 000 р (450 евро)

✅ Пакет 3 - 65 000 р (650 евро)

❗Работа в данных пакетах 1-1,5 месяца работы ( первые две недели подготовка, остальные работа с сценариями для сториз и рилс, монтаж рилс).

? Отдельно есть пакеты по продумыванию идей и тем для рилс и просто монтаж роликов с вашим материалом.