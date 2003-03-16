Я начинающий фрилансер, по большой части понимаю как делать переходы, работу со звуком, цветокоррекцией а также основными эффектами- Zoom, передвижение кадра и другие, я только начинаю и собираю своё портфолио, не судите строго но критика и советы были бы уместными., насчёт видео- снимал на телефон в уродском качестве и практиковался впервые как с transition так и с Lumetri