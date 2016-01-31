Услуга АУДИО / ЗВУК

Музыкальные образы при продвижении на рынок товаров или услуг воздействуют на покупателя на подсознательном уровне, вызывая в нем определенные эмоции. Такой эмоциональный эффект позволяет связать увиденное в ролике или прочитанное на сайте с конкретным товаром, услугой и торговой маркой, повысить лояльность аудитории и узнаваемость

бизнеса.

Мы предлагаем своим клиентам комплексные решения, в которых музыкальная составляющая не менее важна, чем информационная и визуальная. Создавая музыку для ваших роликов и страниц, мы создаем эмоциональную окраску, которая поможет вам донести идею и настроение до вашей аудитории.

В Team Freelancers работают профессиональные музыканты и звукооператоры, которые помогут вам подобрать необходимую мелодию, запишут звуковое сопровождение или отдельные музыкальные инструменты. При необходимости мы можем предложить вам профессиональную начитку закадрового текста, который поможет зрителям лучше усвоить полученную информацию.

Сотрудничество с Командой Фрилансеров позволит вам быстро и недорого разработать музыкальное и звуковое сопровождение для своих рекламных продуктов. Мы оперативно реагируем на ваши запросы и вносим корректировки на любом этапе процесса, приспосабливая конечный результат к вашим требованиям без длительной возни с документацией.

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