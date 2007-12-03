Исковое заявление о взыскании суммы займа...

Небольшой пример искового заявления.

Составляю исковые заявления, договоры купли-продажи, жалобы, претензии, ходатайства и т.п. на заказ. Цены оговариваются до написания документа.

Юридические консультации, только по вопросам Гражданского, Уголовного, Жилищного права. Частично по Административному и Семейному.

Помощь студентам юристам. Написание курсовых и дипломных работ.