Старость, неотъемлемая часть нашей жизни. Как обеспечить достойное существование при выходе на пенсию и кто вам может в этом помочь?

Будущее, зависит от тех сбережений, которые вы накопите за годы трудовой деятельности.

А поскольку,пенсионные деньги накапливаются в течение многих лет, то «Чем раньше вы воспользуетесь предлагаемыми НПФ инструментами, тем выше будет уровень вашего дохода после выхода на пенсию»

Страховая компания- предоставляет возможность выбора, наиболее приемлемой для граждан программы пенсионного страхования. Рассроченная пенсия- может выплачиваться ежемесячно, за каждый месяц вперёд или по желанию за год. Как правило, сумма страхового обеспечения, перечисляется на лицевой счёт застрахованного лица в банке или переводится ему по почте.

Трудовая пенсия, складывается из двух частей — страховой и накопительной.

Страховая часть трудовой пенсии – гарантируется государством, включает в себя,определённый базовый размер. Увеличивается в зависимости от вашего стажа и заработной платы.

Накопительная часть, зависит от вас самих , инвестируется на финансовых рынках. Эту часть пенсии, можно самостоятельно приумножать,участвуя в государственной программе со финансирования. Одно не исключает другое, главное- это позволит значительно увеличить, будущую трудовую пенсию. Пенсионные накопления- находятся в Пенсионном фонде Российской Федерации (ПФР), управляет средствами Внеш-эконом-банк. Его задача – сохранить доверенные ему средства на длительный срок.

На данный момент,каждый гражданин РФ моложе 1967 года рождения, автоматически становится участником проводимой в стране пенсионной реформы.

Размер взносов составляет 6% от фонда оплаты труда работника. Накопительная пенсия- инвестируется в разные финансовые инструменты.

Их цель- получить дополнительный доход и увеличить вашу будущую пенсии. Этими накоплениями, управляет государственная управляющая компания Внеш экономбанка.

Накопительная пенсия:

Вы можете заключить договор обязательного пенсионного страхования и формировать накопительную пенсию .

1 Она формируется за счёт страховых взносов, уплачиваемых работодателем (6% от заработной платы);

2 Страховые взносы в обязательно инвестируются;

3 Страховые взносы и доход от их инвестирования составляют пенсионные накопления;

4 Чем больше пенсионные накопления, тем больше будет накопительная пенсия;

5 Пенсионные накопления подлежат выплате правопреемникам в случае смерти работника до назначения накопительной пенсии;

Поэтому, чем раньше вы распорядитесь своими накоплениями, тем выше будет размер вашей пенсии.

Выберите компанию для управления вашей накопительной части пенсии.

Европейский Пенсионный фонд НПФ

Благосостояние НПФ

Большой Пенсионный фонд НПФ

Програмфонд НПФ

Лукойл-Гарант НПФ

Торгово - промышоенный ПФ НПФ

КИТ Финанс НПФ

Ренессанс Жизнь и Пенсий НПФ

Получить пенсионные накопления можно при наступления пенсионного возраста в виде пенсии одноразовой и пожизненной.

Пенсионные накопления,могут наследоваться (по договору или по закону.) Наследники должны обратиться за выплатой, не позднее 6 месяцев с даты смерти застрахованного лица.